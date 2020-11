Quattro candidati per una poltrona, il centrodestra prova ad essere unito

di Erika Noschese

Quattro candidati per una poltrona. E’ questo lo scenario che si presenta al centrodestra che, nella giornata di sabato, ha tenuto un incontro per fare il punto della situazione in vista delle amministrative 2021. Unica certezza, almeno per il momento, è quella di un centrodestra unito e compatto, disposto anche a rinunciare ai simboli di partito e pensare ad una coalizione civica, con un candidato alla carica di primo cittadino, fuori dagli schemi di partito. Presenti all’incontro Roberto Celano e Gaetano Amatruda per Forza Italia; Gherardo Marenghi per Fratelli d’Italia; Rosario Peduto, Dante Santoro e Enzo Musto per la Lega Salerno; Antonio Cammarota per La Nostra Libertà; il consigliere Ciro Russomando e Pia Napoli.

