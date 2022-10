Quartucci prima salva l’amministrazione e passa in maggioranza: entra in giunta

di Erika Noschese

Tutto come previsto: Filippo Quartucci passa in maggioranza ed entra nella giunta Salvati. Ieri mattina, infatti, il sindaco ha firmato il decreto con il quale ha revocato l’incarico all’Assessore Raffaele Sicignano e nominato il dottor Filippo Quartucci, già consigliere comunale apportando altri cambi tra i componenti della giunta in termini di deleghe. Quartucci, l’uomo che ha salvato la poltrona di Salvati, ha ottenuto la delega alla “Sanità” e “Polizia Municipale”. Con lo stesso provvedimento il primo cittadino ha proceduto ad una ridistribuzione delle deleghe agli altri componenti dell’Esecutivo: Serena Porpora, Vice Sindaco, Pubblica Illuminazione, Verde Pubblico e Sport; Camillo Auricchio, Innovazione Tecnologica -Parcheggi, Patrimonio e Manutenzioni; Annunziata Di Lallo, Bilancio, Personale, Cultura, Spettacolo e Biblioteca; Alfonso Di Massa, Commercio, Suap, Agricoltura, Lavori Pubblici; Filippo Quartucci, Sanità e Polizia Municipale; Laura Semplice, Avvocatura, Società Partecipate e Politiche sociali; Daniela Ugliano, Pubblica Istruzione, Ambiente, Fiume Sarno e Cimitero. “Preso atto dei nuovi equilibri emersi nell’ultimo Consiglio comunale – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – ho ritenuto giusto procedere alla nomina del dottor Quartucci, di cui ho apprezzato l’atto di responsabilità, frutto della sua lunga militanza ed esperienza politica. Al neo Assessore Quartucci, apprezzato medico del nostro territorio, ho attribuito le deleghe a Sanità e Polizia Municipale. Voglio ringraziate l’Assessore Raffaele Sicignano per l’attività che ha svolto, per l’impegno profuso in tutti questi anni. La scelta di revocarlo, considerato il momento di difficoltà ed i nuovi equilibri politici determinati dagli eventi degli ultimi mesi, era inevitabile. Alla luce della sostituzione dell’Assessore Sicignano con l’Assessore Quartucci, ho inoltre ritenuto necessario provvedere ad una rimodulazione delle deleghe, che ho voluto assegnare agli assessori tenendo conto non solo delle esperienze e delle specifiche competenze professionali di ciascuno di loro ma anche degli ambiti specifici in cui hanno operato da amministratori. Abbiamo tanto da lavorare per dare concretezza ai progetti in cantiere, per fornire risposte ai cittadini sull’occupazione, sui lavori pubblici e nel sociale. Per arrivare a questi grandi risultati è importante lavorare tutti insieme, serrare i ranghi, ritrovare unità ed entusiasmo, andare avanti e condurre questa Amministrazione fino al termine del mandato elettorale, come è giusto e legittimo che sia, nonostante i continui attacchi delle minoranze e anche dei transfughi che sono passati nelle fila dell’opposizione”. Soddisfatto anche il neo assessore: “Ringrazio il Sindaco Salvati per la fiducia accordatami, quale riconoscimento del sostegno che ho voluto con convinzione dare a questa Amministrazione, votando a favore del bilancio. Una scelta scaturita esclusivamente dal senso di responsabilità che sento orgogliosamente di avere in qualità di cittadino scafatese che ama la sua città, che è legato a questo territorio, consapevole del fatto che mandare l’Amministrazione comunale a casa in questo momento, con la prospetti- va di una nuova fase commissariale, dopo gli anni bui che abbiamo vissuto, sarebbe stato devastante per gli scafatesi. Non mi aspettavo la nomina di assessore. Ringrazio, pertanto, il Sindaco Salvati al quale garantirò massimo impegno per lavorare, insieme agli altri componenti della Giunta, con il solo obiettivo di rilanciare questo territorio, nell’esclusivo interesse di Scafati e degli scafatesi. Non mi toccano le parole di quanti non hanno condiviso la mia scelta in Consiglio comunale. Sono a posto con la coscienza, certo di aver fatto la scelta più giusta per la mia città”.

Le reazioni/ Una marcia per la legalità contro l’amministrazione Salvati: “noi pronti ad incatenarci”

Una marcia della legalità a tutta la società civile da concludersi davanti alla Prefettura di Salerno: la proposta arriva dal gruppo politico di Italia Viva Scafati che contesta duramente l’amministrazione Salvati e la scelta di Quartucci di passare in maggioranza, con il riconoscimento del sindaco che lo ha voluto nella giunta comunale. I rappresentanti del partito guidato, a livello nazionale, si dicono pronti a farsi incatenare dinanzi la prefettura per esprimere tutto il loro sdegno rispetto a quanto sta accadendo al Palazzo: “Cristoforo Salvati ha trasformato il Consiglio Comunale di Scafati nel foro boario. Per ricambiare il voto determinante del neo consigliere Quartucci, Salvati gli ha regalato subito una bella poltrona da assessore. Ecco lo scambio elettorale più veloce e scandaloso della già squallida consiliatura Salvati – hanno dichiarato – Quando il comandante Lauro regalava le scarpe in cambio dei voti, lo faceva comprandole a proprie spese, oggi invece a pagare i cartelloni elettorali illegali e gli incarichi sono i cittadini di Scafati. Se questa mossa l’avesse fatta l’ex sindaco Aliberti, i tavoli delle procure sarebbero già colmi di denunce ed esposti. La molle opposizione consiliare invece chiacchiera e non agisce , segno che alla fine un Salvati bollito sta bene a tutti”. Da qui la proposta di una “marcia della legalità a tutta la società civile da concludersi davanti alla Prefettura di Salerno. Siamo disposti anche ad incatenarci al palazzo prefettizio per manifestare tutto il nostro sdegno. Noi di Italia Viva Scafati chiediamo una commissione di accesso prefettizio e non stringeremo mai nessun accordo politico presente e futuro con chi tollera questa politica basata sullo scambio elettorale”. Critiche anche dal segretario di Scafati Arancione, Francesco Carotenuto: “Complimenti al consigliere Quartucci, il quale subentra ad un infinito e compianto Alfonso Carotenuto, che mantiene a galla la peggiore amministrazione di Scafati. Subentrato in minoranza passa dopo qualche ore già in maggioranza. Appena nominato assessore dopo aver votato il bilancio – ha aggiunto – Complimenti vivissimi, la città le sarà grata”. E infine, l’attacco del M5S: “La maggioranza, diventata nel tempo minoranza almeno fino all’ultimo consiglio comunale, è riuscita ad approvare il bilancio previsionale col voto di un collega di opposizione, Filippo Quartucci del csx. Mi auguro che questo consigliere, eletto nel centro sinistra che fa da stampella ad un’amministrazione di centrodestra, dal prossimo consiglio comunale liberi i nostri banchi e vada a sedersi dall’altra parte”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia