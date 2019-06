Quartello Felix premiato da Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella ha consegna la Borsa di Studio in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli, coadiuvato dalla Signora Silvia Cappellini Sinopoli,per l’anno 2017 al “Quartetto Felix” composto da Vincenzo Meriani, Francesco Venga, Matteo Parisi e Marina Pellegrino. Un grande riconoscimento per i quattro artisti salernitani (nella foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica), ieri a Roma, emozionati e contenti per il prestigioso riconoscimento.A seguito di questi brillanti risultati, ottenuti in soli due anni di attività, nel 2019, l’Accademia di Santa Cecilia proclama il Quartetto Felix vincitore del prestigioso Premio Sinopoli 2017, borsa di studio istituita dalla Presidenza della Repubblica. Il Quartetto, primo gruppo da camera a ricevere tale riconoscimento.

