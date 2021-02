«Quando non puoi vincere, meglio non perdere»

di Marco De Martino

E’ stravolto per lo stress ma visibilmente soddisfatto per l’esito del match il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori. Il punto strappato con i denti al Pisa vale quasi quanto una vittoria: «Pareggiare al 93esimo ti dà sempre soddisfazione. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, da una nostra leggerezza è nato il loro primo gol e dal successivo sbandamento il Pisa ha trovato il secondo. Abbiamo saputo rimediare dimostrando che questa squadra non vuole mai mollare. Non sempre si può vincere -spiega il tecnico granata- ci sono anche gli avversari in campo, a volte possiamo prevalere noi ma altre volte possono metterti sotto. Siamo stati superficiali sul primo gol, preso su palla inattiva, poi è arrivato anche il raddoppio grazie alla bravura di Marconi.

