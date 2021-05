Provenza: “Troppi tumori a causa delle fonderie”

“L’impatto sull’ambiente e sulla salute della popolazione, connessi alle attività della Fonderie Pisano, merita approfondimento, trasparenza e tempestività”. Lo dichiara Nicola Provenza, deputato del Movimento 5 Stelle, durante la sua interpellanza urgente che si è tenuta a Montecitorio. “I risultati definitivi sono stati sì consegnati alla Regione Campania dall’Istituto zooprofilattico, ma, purtroppo non sono stati resi pubblici, nonostante il Tar ne abbia già imposto la pubblicazione. Pertanto emerge l’assoluta urgenza della pubblicazione dei dati finali dello Studio Spes-Valle dell’Irno”, ha aggiunto Provenza evidenziando che nella risposta all’interpellanza urgente si afferma che tra i tumori che annoverano tra i fattori di rischio esposizioni a contaminanti potenzialmente rilasciati da impianti quali la Fonderia, si segnala una particolare attenzione e necessità di ulteriori approfondimenti per le malattie in eccesso nei singoli Comuni e, in particolare, per gli eccessi di tumore alla vescica riscontrati tra gli uomini – sia di Baronissi, sia di Pellezzano- e gli eccessi rilevati nella popolazione femminile del tumore al rene a Pellezzano e del tumore del polmone a Baronissi.

