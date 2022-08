Provenza, non faro’ parlametarie ma lavoro per Movimento

Ha deciso di non presentare l’autocandidatura per le ‘parlamentarie’ del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni di fine settembre il deputato pentastellato uscente, Nicola Provenza. Il suo, pero’, non e’ un no, “ma un si’ a proseguire il lavoro con il M5s da postazioni diverse”, chiarisce incontrando la stampa a Salerno. Provenza e’ al suo primo mandato, dunque per le regole interne al Movimento avrebbe potuto scegliere di essere di nuovo in corsa. Lui invece sosterra’ “tutti i candidati che si presenteranno per il M5s in questa prossima competizione elettorale, essendo molto piu’ vicino ai consiglieri comunali di Salerno, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro, e continuando a lavorare su temi molto piu’ cari alla nostra citta’, soprattutto al binomio ambiente-salute, che deve essere il punto focale del futuro delle nostre comunita’”.

