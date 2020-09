Regionali 2020, la corsa a Palazzo Santa Lucia

Vincenzo DE LUCA %

Stefano CALDORO %

Valeria CIARAMBINO %

Sergio ANGRISANO %

Giuliano GRANATO %

Luca SALTALAMACCHIA %

Giuseppe CIRILLO %

E’ davvero molto basso, almeno in Campania il numero di coloro che, in isolamento a causa del Covid, hanno chiesto ai Comuni di potersi avvalere del voto a domicilio per la tornata di domenica e lunedì, che qui riguarda sia il referendum che le regionali. In attesa del dato complessivo regionale, spicca quello dei comuni capoluogo. A Salerno solo otto richieste, nessuna a Benevento, 13 per il Comune di Napoli. Per Caserta è disponibile il dato dell’intera provincia: 21 richieste. Dunque, sembra che il rischio di un’astensione di massa dal voto, a causa dell’emergenza Covid sia sempre più confermato e la certezza viene proprio dai cittadini che attualmente sono in isolamento domiciliare: per loro, infatti, era stata messa in moto la macchina organizzativa per permettere a tutti gli elettori di esprimere la loro preferenza, sia per il referendum che per le regionali o le amministrative.

