Promozione della Salernitana, i complimenti di De Luca

Rivolge i complimenti alla Salernitana “per la promozione in serie A” e al Napoli per “la conclusione di un campionato incredibile con un gioco straordinario”, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E in diretta Fb, al Benevento rivolge invece un “grande in bocca al lupo affinche’ resti in serie A”. “Rivolgo i miei complimenti ai giocatori della Salernitana, ora bisogna lavorare da subito per prepararsi alla serie A e per risolvere alcuni problemi societari – ha detto – in bocca al lupo, invece, al Benevento che ha fatto un campionato straordinario comunque, ha fatto un miracolo, sarebbe un peccato non mantenere la massima serie”.

