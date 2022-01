Prodotti De Nigris: il top del made in Italy

L’aceto è senza dubbio un ingrediente apprezzato e importante nella cucina italiana e internazionale.

Di aceti esistono numerose varietà, tutte caratterizzate dalla presenza di acido acetico.

Come in molti altri ambiti, soprattutto gastronomici, è la qualità a determinare la bontà del prodotto e la sua capacità di imporsi tra le eccellenze del made in Italy.

Se si vogliono usare gli aceti migliori un consiglio è orientarsi sui prodotti De Nigris che si presentano in una gamma completa, declinata per rispondere a tutte le esigenze e necessità del gusto.

Dai classici aceti di vino a quelli di mele, di riso, di melograno di miele, passando per eccellenze come l’aceto balsamico di Modena IGP, un autentico valore della tradizione enogastronomici italiana nel mondo.

I prodotti De Nigris sono tra i migliori in commercio sia per l’alta qualità delle materie prime impiegate, sia la capacità di assecondare il gusto dei consumatori oltre che le esigenze del mercato.

Ogni aceto De Nigris è realizzato secondo i rigorosi canoni delle più antiche tecniche tradizionali anche se all’insegna di una tecnologia all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente e all’insegna di valori di trasparenza e di sostenibilità.

Aceti classici

Tra i tipi più classici e diffusi di aceto si distinguono l’aceto di vino bianco e rosso, l’aceto di mele, l’aceto di riso e l’aceto balsamico di Modena IGP.

L’aceto di vino si ottiene dall’invecchiamento del vino stesso. È molto usato in cucina per il condimento gustoso e saporito di insalate e secondi di pesce e di carne e per per sgrassare alcune pietanze.

L’aceto di vino rosso è perfetto per preparare alimenti sott’aceto.

L’aceto di vino bianco, più leggero e meno robusto rispetto al rosso, è versatile e molto usato soprattutto per condire verdure crude e marinare il pesce.

L’aceto di mele, meno pungente rispetto all’aceto di vino, ha una sua tipica limpidezza e si ricava dalla fermentazione del sidro ottenuto dalle mele. È il condimento ideale per insalate di stagione dal carattere fresco e leggero, ma si usa anche per la lievitazione dei dolci e nella preparazione di risotti e impasti soffici.

Talvolta è l’ingrediente segreto e specialissimo per la realizzazione di bibite dissetanti.

L’aceto di riso ha un caratteristico sapore orientale e si abbina molto bene al sushi e ad altre preparazione a base di pesce della tradizione italiana. Grazie al suo sentore inconfondibile ha una particolare sapidità che talvolta lo rende utilizzabile anche in sostituzione del sale.

Aceto balsamico

L’aceto balsamico di Modena IGP è uno tra gli ingredienti più amati e più diffusi nella cucina italiana e internazionale contemporanea.

Eccellente su pesce, carne, formaggi, verdura, frutta e dessert, ha un profumo inconfondibile e si riconosce per il caratteristico tono brunito del colore.

Originario solo del modenese, viene ottenuto da mosto cotto di uva seguendo rigidi processi lavorativi che da secoli sono tramandati in Italia.

Rappresenta senza dubbio una delle eccellenze universalmente riconosciute della cucina italiana nel mondo.

