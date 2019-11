Processo Luminarie, il Pm chiede di produrre le intercettazioni

di Pina Ferro

Affidamenti di appalti per l’organizzazione di alcune manifestazioni pubbliche, durante le festività natalizie e non solo nel Comune di Pontecagnano. Il Pubblico ministero Vincenzo Senatore, ieri in aula, ha chiesto alla Corte di produrre agli atti del processo le intercettazioni telefoniche effettuate a carico di Ernesto Sica e di altri imputati. Richiesta sulla quale il tribunale si è riservato di esprimersi nella prossima udienza in programma a gennaio. Sempre nell’udienza di ieri, la corte ha rigettato la richiesta di declaratoria ex articolo 129 (sentenza d’ufficio di assoluzione) per Virginia Ivone, Domenico Mutariello e Francesco Pastore. Nel collegio difensivo gli avvocati tra gli altri Silverio Sica, Marco Martelli Federico Conte e Francesco Saverio D’Ambrosio. I fatti risalgono agli anni compresi tra il 2013 e il 2015. Agli indagati sono state contestate alcune determine e delibere comunali. Secondo l’impianto accusatorio il sindaco Ernesto Sica in concorso con altri componenti la giunta comunale e con l’autore delle determine, omettendo la pubblicazione di un bando di procedura negoziata e attraverso il mancato rispetto del requisito dell’assicurazione della effettiva concorrenza nell’ambito di una procedura negoziata avrebbe favorito l’imprenditore Rocco De Filippo, amministratore di fatto della “Luminaria De Filippo”, un ingiusto vantaggio. Sotto accusa sono finite: la determina del dicembre 2013 inerente l’appalto per l’affidamento dei servizi di noleggio delle luminarie natalizie relativamente al periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 per l’importo di 24.769 euro; l’appalto per l’affidamento del servizio di noleggio delle luminarie natalizie nel periodo dicembre 2014 – gennaio 2015 e per l’allestimento della manifestazione Christmas Market per l’importo 25.074 per le luminarie di euro 39.040 per la manifestazione dei mercatini di Natale.

