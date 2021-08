Priscilla Salerno, sia garantito mio diritto

“Non ci sto a subire veti ad essere messa al rogo. A subire violenza e pregiudizi. Sono una lavoratrice onesta e perbene. Una che con coraggio conduce ogni sua battaglia”. Cosi’ l’attrice hard ed imprenditrice Priscilla Salerno. “Ho dato – dice – la disponibilita’ alla candidatura alle amministrative di Salerno, la mia citta’. Avevo avuto, grazie ai socialisti, una possibilita’ nella lista con Forza Italia e l’Udc. Dai dirigenti dei partiti, dagli azzurri e dai centristi, il via libera. Poi lo stop carico di pregiudizi, di attacchi volgari, di falsita’. Il peggio e’ che il veto posto da Forza Italia e dall’ Udc si e’ esteso alla mia presenza nella coalizione. Sono indesiderata, e’ impedito un mio diritto”. “Si tenta – aggiunge – di cancellare l’impegno di anni, nelle scuole, con gli avvocati ed i magistrati, a favore dei giovani e delle donne. Nessuna come la sottoscritta ha denunciato i rischi del revenge porn e le violenze”. “Mi rivolgo a Lorenzo Cesa e soprattutto a Silvio Berlusconi, un gigante che ha combattuto per le liberta’. Il Cavaliere – rilancia Priscilla – impedisca che i suoi mettano veti, non e’ la cultura di Forza Italia. Mi auguro intervenga il Ministro Mara Carfagna che si e’ sempre battuta, piu’ di altre e con notevoli successi, per i diritti delle donne e contro le discriminazioni. Le sue battaglie sono sconosciute al gruppo dirigente di Salerno”. “Mi auguro gli altri protagonisti del centrodestra, per i quali ho rispetto e che non cito solo per evitare strumentalizzazioni o che qualcuno li possa maliziosamente danneggiare, e piu’ in generale i protagonisti della politica, possano lavorare – conclude – per garantire un mio diritto. Non e’ un attacco a Priscilla ma alle donne, all’impegno civile. E’, ed e’ la cosa piu’ grave, delegittimare significative battaglie per i giovani e le donne”.

