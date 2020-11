Primo giorno di lockdown Ecco le norme da rispettare

Primo giorno di lockdown per la regione Campania. Nella mattinata di ieri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che decreta la Campania in zona rossa. Da questa mattina, dunque, saranno in vigore le seguenti norme: chiusi i mercati di generi non alimentari. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (abbigliamento e calzature per adulti, pellicceria.. etc). Potranno restare aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al presente elenco: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); commercio al dettaglio di prodotti surgelati; edicole; commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

