Primicerio: “La corruzione che alligna nella giurisdizione è un fatto gravissimo”

“Il Covid sta distraendo non poche energie da parte dei magistrati per il moltiplicarsi degli adempimenti amministrativi e organizzativi. Energie che, per forza di cose, vengono sottratte alla destinazione loro propria dell’esercizio della funzione giudiziaria”. A sostenerlo, ieri mattina, è stato il procuratore generale di Salerno, Leonida Primicerio, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto salernitano. Ricordando, poi, alcune inchieste della procura di Salerno sui “colletti bianchi”, Primicerio ha rimarcato come “la corruzione che alligna nella pubblica amministrazione e’ un fatto grave, ma la corruzione che alligna nella giurisdizione è un fatto gravissimo perchè è quanto di più grave possa verificarsi perchè inquina l’istituzione che quella corruzione dovrebbe combattere e contrastare”.

