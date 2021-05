di Erika Noschese

La battaglia elettorale di Primavera Salernitana parte dal mare. Ieri mattina. Ieri mattina, infatti, gli attivisti del movimento salernitano, pronto a scendere in campo alle prossime elezioni comunali con un proprio candidato sindaco – staccandosi di fatto dalla coalizione guidata da Gianpaolo Lambiase – hanno manifestato lungo la spiaggia di Pastena, accanto al lido Colombo, per chiedere all’amministrazione comunale un disegno generale che tenga veramente assieme ambiente e sviluppo, per fare di Salerno una moderna città di mare. “Sono passati 35 anni da quando, grazie alla lotta dei disoccupati, venivano realizzati stabilimenti balneari pubblici sul litorale cittadino. Strutture a basso impatto, sottoposte al piano stradale, con servizi a prezzi popolari. Una visione moderna di fruizione delle spiagge libere, una scelta che poneva Salerno all’avanguardia delle città di mare – hanno dichiarato gli esponenti di Primavera Salernitana – Sono passati 20 anni da quando furono fatti passi ulteriori in avanti in quella direzione: assistenti alla balneazione su tutte le spiagge libere; servizi balneari di pubblica utilità sulla maggior parte di esse; il tentativo di sostituire le cabine esistenti con gli spogliatoi e rendere visibile il mare su tutta la lungomare orientale. Purtroppo ebbero la meglio gli interessi miopi di poche famiglie da sempre attive nella gestione degli storici lidi balneari”. Da qui l’attacco all’amministrazione comunale colpevole, a detta degli attivisti di sinistra – di vivere con disinteresse “una questione decisiva per determinare la qualità della vita nella nostra città.

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia