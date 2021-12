La cooperativa sociale Civitas Campaniae, presieduta da Christian Plaitano, è lieta di invitare grandi e piccini alla prima edizione del “Convento Incantato”, sabato prossimo 4 dicembre dalle ore 16 alle ore 22 a Campagna presso il Convento dei Cappuccini in Piazza D’Armi. L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato col patrocinio di Confcoooperative – Comitato territoriale di Salerno, e grazie alla sana cooperazione delle realtà più dinamiche del territorio che, ciascuna per la sua parte, hanno contribuito all’organizzazione di uno “spazio natalizio” di socializzazione e di condivisione, ricco di contenuti, di attività e di sorprese. Il Convento dei Cappuccini, concesso gratuitamente dal Comune di Campagna, per l’occasione, si trasformerà nel “Convento Incantato”, grazie all’illuminazione artistica a cura della società Colpo di Scena. Dalle ore 16:00 alle ore 20:00, i più piccoli potranno ascoltare i “Racconti sotto l’Albero” con Marialaura D’Ambrosio dell’Ass. “O.P.E.R.A.R.E.”, partecipare ai giochi sportivi di gruppo organizzati dalle ASD Calcio Campagna e Virtus Campagna, assistere al Teatro dei Burattini e partecipare ai laboratori dei Fratelli Ferraiolo e scattare fotografie con Babbo Natale.

