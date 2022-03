Prima accoglienza a Pagani di 12 cittadini ucraini

Sono stati accolti ieri mattina a Pagani i primi 12 cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Quattro mamme e otto bambini, arrivati a Napoli poche ore fa e che ora hanno trovato alloggio presso la parrocchia di Gesù Risorto a Pagani, grazie alla disponibilità di don Antonio Guarracino. Ad accoglierli al loro arrivo, don Enzo di Nardi, responsabile della Forania e direttore della Caritas diocesana e Rita Greco, consigliera delegata alla sanità e i componenti del CoC, con il sindaco De Prisco. Ad una dolce e calda accoglienza, è seguito un primo check sanitario e di prevenzione anti-Covid19 presso l’Usca e il PVP di via Carmine. Una calda solidarietà ha abbracciato questi bambini e le loro mamme immediatamente, nella più sincera commozione. Tutti i negozianti della zona si sono subito messi a disposizione per dare il loro contributo. Come predisposto dal COC, con le Caritas, la Papà Charlie, la Croce Rossa, tutto sarà organizzato per garantire il sostentamento e una rinnovata serenità a queste persone. Di certo a Pagani nessuno verrà lasciato solo.

