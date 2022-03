Prezzi benzina, scattano i controlli nel salernitano

di Monica De Santis

La Polizia Locale, di Battipaglia, guidata dal comandante Gerardo Iuliano, ha avviato, nella giornata di ieri una serie di controlli presso i distributori di carburante, presenti sul territorio. Le verifiche riguardano il rispetto della trasparenza nelle comunicazioni delle variazioni dei costi, che ogni giorno purtroppo a causa della crisi provocata dalla guerra, stanno aumentando vertiginosamente e in qualche caso anche più del previsto. “Tale attività risulta ancora più necessaria in questo periodo alla luce dell’impennata dei prezzi causata dalla crisi internazionale per la guerra in Ucraina” spiega il Comandate colonnello Gerardo Iuliano, che ha dato il via all’attività di controllo al fine di evitare ulteriori danni economici ai consumatori. Secondo la normativa vigente, infatti, c’è l’obbligo dei gestori degli impianti di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi di vendita praticati per tutte le tipologie di carburanti. Comunicazioni che sembra non tutti facciano in questo periodo. L’attività di controllo, punta inoltre a cercare di garantire che i prezzi che vengono comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondano realmente a quelli che poi vengono applicati al consumatore finale, o se questi si ritrova poi a pagare un prezzo superiore. I controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni, per la verifica della corrispondenza tra prezzi comunicati e prezzi realmente praticati al consumatore finale e la corretta pubblicità dei prezzi. Attività di verifica, quella messa in atto dalla polizia municipale di Battipaglia che nei giorni scorsi era stata messa in atto anche dalle polizie municipali di altri comuni su richiesta degli stessi sindaci, preoccupati per la situazione che si sta venendo a creare. Ed anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, è pronto a far si che vengano rispettati i prezzi comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico… “Sono controlli questi – ha detto il primo cittadino di Salerno – che spettano alla Guardia di Finanza, invierò una lettera di impulso al comandante provinciale, al fine di verificare quanto pesa il fenomeno e che portata abbia sul territorio di Salerno, ma anche di tutta la nostra provincia”.

