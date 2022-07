Preso il difensore Sambia. Si attende il sì di Boulaye Dia

SALERNO – La Salernitana studia un colpo di spessore per il reparto avanzato. I granata sono vicini a Boulaye Dia, attaccante centrale classe 1996 del Villarreal. C’è già un accordo con gli spagnoli: 2,5 milioni per il prestito e 11 milioni per il diritto di riscatto. La Salernitana ha anche l’intesa con il giocatore sulla base di 2 milioni netti, ma Dia è preso qualche giorno di tempo per decidere se accettare o meno. La Salernitana ha chiuso la trattativa per Junior Sambia, difensore classe 1996 attualmente svincolato. Nato a Lione Sambia ha collezionato 160 presenze con il Montpellier dove ha giocato fino alla scorsa stagione. Visite mediche Damagoj Bradaric quinto colpo della Salernitana in questa sessione estiva del calciomercato. Dopo aver capito di aver perso Cambiaso, finito al Bologna via Juve, Morgan De Sanctis ha rotto gli indugi virando deciso sul mancino croato in forza al Lille. Classe 1999, già nel giro della nazionale del suo paese, Bradaric dopo un avvio folgorante ha vissuto una stagione poco felice con i francesi ed ha accettato la Salernitana per cercare e trovare il rilancio immediato. Il croato, che ha sottoscritto un contratto di quattro anni con il club granata, sarà questa mattina a Salerno per svolgere presso il Chek Up le consuete visite mediche. Subito dopo si metterà in viaggio per Jenbach dove si metterà subito a disposizione di Nicola. Dal Lille, che ha incassato per la cessione a titolo definitivo di Bradaric 4 milioni più bonus, potrebbe arrivare anche il turco Yazici. La Salernitana non è preoccupata dalla questione extracomunitari visto che ha intenzione di cedere Mikael, di rescindere con Kechrida e magari di piazzare anche Simy, per il quale si è fatto timidamente avanti il Bari. Yazici è un trequartista capace di giocare anche da mezzala e da attaccante e farebbe più che comodo a Nicola, senza soluzioni di qualità in mezzo al campo. In tal senso sono da leggere anche gli altri movimenti di De Sanctis, che sta cercando di strappare al Torino Filip Djuricic. Il ds granata è fiducioso e, nonostante il rilancio dei piemontesi, potrebbe piazzare il colpaccio nelle prossime ore, così come mettere le mani su un altro croato, Rog del Cagliari. I sardi vogliono cederlo per sgravare il monte ingaggi e sarebbero disposti a prestarlo alla Salernitana, anche se con l’obbligo di riscatto. La trattativa è ben incanalata e la Salernitana potrebbe piazzare l’affondo decisivo già entro il week end. Tutto tace invece sul fronte Bonazzoli e Thorsby con l’ultimatum della società granata che sta per scadere ma con le risposte dei diretti interessati che ancora non arrivano. De Sanctis è impegnato anche nella mastodontica opera di sfoltimento della rosa dai tantissimi esuberi. Detto di Simy, Kechrida e Mikael, il direttore sportivo granata conta di poter piazzare anche Bogdan alla Ternana, Jaroszynski al Cosenza, Cavion e Castillo al Vicenza, Micai alla Reggina mentre scarseggiano gli acquirenti per i vari Sy, Boultam e Kristoffersen. (m.d.m.)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia