Preso a Salerno rapinatore seriale, 30 colpi in sette mesi

In sette mesi avrebbe realizzato 30 rapine e furti nella citta’ di Salerno. Un’accusa di cui dovra’ rispondere un 45enne, gia’ noto alle forze dell’ordine e a nei confronti del quale i carabinieri della compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza che dispone la detenzione in carcere. All’uomo vengono contestati numerosi reati di rapina e furto aggravato verificatisi in diversi esercizi commerciali presenti nel centro storico di Salerno. Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Salerno Principale, che da novembre 2021 a maggio 2022, hanno raccolto denunce e testimonianze, analizzato le immagini di centinaia di telecamere pubbliche e private ed i tabulati telefonici, effettuando anche accertamenti bancari. I colpi, accomunati dallo stesso modus operandi, sono stati perpetrati sia di giorno che di notte e sempre con la stessa modalita’. In particolare il 45enne, facendo leva sull’effetto sorpresa e agendo con velocita’ ed aggressivita’, aveva come principale obiettivo dipendenti e proprietari di attivita’ commerciali dalle quali sottraeva costosi generi alimentari ed articoli di pelletteria, personal computer e accessori di elettronica, telefoni cellulari, borse e portafogli. Il 45enne, inoltre, in piu’ di una circostanza si sarebbe fatto consegnare il denaro contenuto in cassa, minacciando il dipendente o il proprietario per poi scappare a piedi tra le strade del centro storico.

