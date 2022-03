Presidente Zigarelli: “Tutti in campo per la casa del calcio campano”

“Siamo a lavoro per ‘La Casa Del Calcio Campano’, una sede nuova, dotata di un campo di calcio, di uffici innovativi, della biblioteca del calcio campano, di un centro studi legali e tributari. A breve ufficializzeremo la nostra partnership universitaria per tutti i nostri tesserati e mi sto impegnando in prima persona per un liceo sportivo sempre per tutti i nostri tesserati. Lavoriamo sodo in collaborazione con tutte le nostre società, che sono il cuore pulsante del calcio, per raggiungere risultati importanti per la nostra amata Campania. Insieme a tutte le società siamo in campo per costruire un futuro all’altezza dei sogni dei nostri giovani”. Lo scrive il Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D., Carmine Zigarelli, nella newsletter inviata a tutte le società campane, in cui vengono raccontate tutte le attività di codesto Comitato e contestualmente elencati bandi e opportunità per i club.

