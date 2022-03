Presentata l’edizione 2022 di Don’t stop the game

Si è tenuta ieri mattina, presso Il Centro Sociale Polifunzionale “Il Girasole” in Via Massimo D’Azeglio n. 1, la presentazione del Progetto “Don’t Stop The Game! Alla presentazione sono intervenuti: l’Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, Paola De Roberto Responsabile della Comunicazione “Don’t Stop The Game!”, Francesca Montesanto Esperto del laboratorio “Teatro Intergenerazionale”, Oreste Fortunato Presidente dell’Associazione R.A. Music, Romeo Mario Pepe. L’iniziativa “Don’t Stop the Game!”, realizzata dall’ente capofila l’A.P.S. “Osservatorio sui Minori” in partenariato con l’associazione di volontariato “A.Viscusi ElCeppo Anteas” e l’A.P.S. “Anteas servizi Salerno”, ha lo scopo di contrastare l’impatto della pandemia su bambini, adolescenti ed anziani, promuovendo occasioni educative, attraverso il gioco e la fruizione culturale. “Don’t Stop the Game!” è un’iniziativa finanziata dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, patrocinata dal Comune di Salerno. Durante la Conferenza l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto, con il suo intervento ha dato pieno appoggio all’intera iniziativa, promuovendone le attività. A seguire sono state presentate le attività in programma e quelle già in corso, quale appunto il laboratorio di “Teatro intergenerazionale esperienziale” che è iniziato nel mese di dicembre 2021 e continuerà fino ad aprile 2022. Il laboratorio si sta svolgendo presso la scuola di Danza Studio Dance di Via Poseidonia, 307 con la partecipazione dell’Associazione R.A. music, durante il quale vengono messi a confronto storie in apparenza molto distanti tra loro: quelle dei minori e degli anziani Tutti gli altri appuntamenti in calendario inizieranno invece nel mese di marzo, con la partecipazione sempre di bambini, ragazzi e over 60. Il Programma prevede: – “Ri-scoprendo la Città”, cacce al tesoro per riscoprire gli spazi di gioco, la cultura, i siti artistici e storici, le tradizioni locali ed i giochi di altri tempi, (19 marzo, 9 aprile, 7 maggio e 4 giugno 2022); – “Pomeriggi e mattine di gioco ed attività ludiche”, in luoghi diversi della città, per creare una ludoteca all’aperto dove tutti bambini e ragazzi possono avere le stesse opportunità di accesso al gioco, guidati da nonni volontari, (26 marzo, 1-23-29 aprile, 14-20-28 maggio e 10 giugno 2022); – “Laboratori di disegno e riciclo creativo nei quartieri, con esposizioni finali”, per educare alla creatività e al rispetto dell’ambiente e valorizzare il nostro territorio, (17-25 giugno e 1-9 luglio 2022); È possibile partecipare alle attività del progetto compilando l’apposito modulo di iscrizione, disponibile in formato cartaceo, previo appuntamento, presso la sede operativa del progetto in via Trento n.177 a Salerno; in formato digitale attraverso la pagina facebook del progetto “dontstopthegamesalerno”, o anche attraverso e-mail all’indirizzo dontstopthegamesalerno@gmail.com; chiamando ai numeri 3509335775 / 3533691241.

