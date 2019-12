Prescrizione, Piero De Luca: Salvini ha amnesie. Ora soluzioni equilibrate

“Ricordiamo al leader della Lega che la riforma della prescrizione è stata prevista dalla Legge cosiddetta Spazza corrotti, sostenuta dal governo giallo-verde e votata dalla sua maggioranza in Parlamento. Potrebbe almeno per una volta dare un contributo al dibattito politico del nostro Paese senza raccontare bugie o mistificare la realtà dei fatti? Ci spieghi perché ha votato questa riforma ieri se, come invece dichiara oggi, non la condivide? Speriamo si possa discutere del tema per trovare soluzioni equilibrate e rispettose del principio fondamentale costituzionale ed europeo della ragionevole durata del processo, senza ideologismi di sorta, ma con spirito propositivo e costruttivo”.

Così Piero De Luca, capogruppo dem in commissione Politiche europee.

