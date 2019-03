«Prendo le distanze da questa maggioranza»

Un fulmine a ciel sereno colpisce la Giunta Servalli dove il consigliere Antonio Palumbo ha preso le distanze dal gruppo di maggioranza di cui fa parte e questa mattina, in una conferenza stampa convocata al Comune metelliano, ne spiegherà le ragioni. Il sindaco Servalli ha duramente replicato con una nota al vetriolo. Il mutato quadro politico si è stagliato con nitidezza all’indomani dell’incontro delle associazioni e movimenti politici della sinistra cittadina. Incontro che si è svolto l’altra sera presso la sede del Movimento Dema di Cava de’ Tirreni di cui Palumbo è esponente. All’esito della riunione, alla quale hanno preso parte anche il segretario cittadino di Rifondazione comunista, Francesco Lupi, il presidente di Cava Civile, Enrico Bastolla l’ex sindaco ed esponente dell’associazione Città in Comune Marco Galdi, univoche sono state le critiche all’Amministrazione Servalli per una complessiva incapacità di governo che necessita, come sostenuto dai partecipanti durante l’incontro, di una pronta discontinuità. Insomma la sinistra di Cava boccia Servalli e la politica del Pd, crisi probabilmente acuita dopo l’accordo con l’attuale vice sindaco Lamberti. E il clima elettorale, nonostante manchi un anno dalle elezioni comincia a surriscaldarsi con una netta frattura tra le due componenti. Il Sindaco, in una nota ha invitato lo stesso consigliere Palumbo a lasciare ufficialmente la maggioranza. «Il sindaco Vincenzo Servalli, preso atto delle mutate scelte politiche del consigliere comunale Antonio Palumbo, che di fatto lo collocano fuori dalla maggioranza, fermo restando l’immutato rapporto di amicizia e ringraziandolo per il contributo dato in questi anni, lo invita a formalizzare le immediate dimissioni da Presidente della Commissione consiliare, Disegno Urbano e Territorio». Ma per Servalli l’uscita di Palumbo non rappresenta una crisi della maggioranza.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia