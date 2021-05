Premio Rino Santin a Sinisa Mihajlovic: questa mattina la cerimonia

CAVA DE’ TIRRENI – Questa mattina alle 11.30, presso il Complesso Monumentale di San Giovanni di Cava de’ Tirreni (Sa), sito al Corso Umberto I 167, si terrà la consegna del “Premio Piero Santin” a Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna FC. Giunto alla sua terza edizione, il “Premio Piero Santin” è organizzato dal Comitato Promotore del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni” presieduto da Giovanni Bisogno per onorare la memoria del tecnico istriano, ma cavese di adozione, scomparso nel dicembre 2017, che rappresenta un’autentica icona per lo sport cittadino. Ogni anno il “Premio Piero Santin” viene assegnato ad uno o più allenatori, che nella loro carriera si sono messi particolarmente in evidenza, incarnando al meglio i valori umani e professionali che hanno sempre contraddistinto mister Rino Santin. Nell’edizione 2020 il riconoscimento è stato conferito ai fratelli Inzaghi, mentre nella prima edizione (2019) a Claudio Ranieri (all’epoca tecnico della Roma e oggi alla Sampdoria) e al cavese doc Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna. Ad inaugurare la cerimonia di premiazione sarà il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, cui seguirà il saluto di Carmine Zigarelli, Presidente FIGC Campania. A seguire gli interventi di Gianfranco Coppola, presidente nazionale USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), ed Antonio Giordano, del Corriere dello Sport.

