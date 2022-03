Preghiamo per l’Ucraina

Si terrà in Piazza della Libertà alle ore 19 di oggi, l’evento di solidarietà è organizzato autonomamente dalla Chiesa Apostolica in Italia, in favore del popolo Ucraino. L’evento vedrà la presenza di cittadini ucraini presenti sul territorio di Salerno.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia