Povertà in città, “c’è nuova emergenza direttamente collegata al Coronavirus”

di Erika Noschese

Emergenza covid e nuova povertà. La città capoluogo vive una fase di estrema difficoltà economica a causa della pandemia, come del resto tutto il Paese. L’amministrazione comunale di Salerno, in questi mesi, è al lavoro per cercare di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini in difficoltà economica. Dal comune, infatti, è stato aperto il terzo bando per la concessione dei buoni spesa, in scadenza il prossimo 22 febbraio, alle 17. “Sollecitiamo tutti quelli che ne hanno necessità, a partecipare perché è una bella opportunità offerta dal governo, tramite il settore Politiche Sociali del Comune di Salerno”, ha dichiarato la consigliera Paola De Roberto, presidente della commissione Politiche Sociali, precisando che si tratta del terzo bando, come già anticipato.

