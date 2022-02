“Potevamo vincere se solo l’arbitro non ci avesse negato il rigore”

di Federica Agosto

Dopo il pareggio ottenuto contro la prima in classifica nella scorsa gara i tifosi presenti ieri allo stadio Arechi speravano in una bella vittoria, ma purtroppo ancora una volta la compagine granata è uscita dal campo con un solo punto conquistato… “Il Bologna ha dimostrato di non essere alla nostra altezza, abbiamo giocato decisamente molto meglio. Abbiamo tenuto palla per molto più tempo, la vittoria la meritavamo tutta. Ancora una volta abbiamo dovuto assistere ad un arbitraggio sfavorevole per la nostra squadra e questa è una cosa che francamente non si riesce a comprendere. Il rigore che ci è stato negato nel primo tempo avrebbe potuto segnare la nostra vittoria. Allora credo che ci si dovrebbe iniziare ad interrogare sul perchè ogni volta che la Salernitana gioca, ad arbitrare c’è sempre qualcuno che gioca a nostro sfavore. Certo questo pareggio non ci ha fatto perdere la grinta. Vogliamo continuare a credere che la salvezza sia possibile. Noi non smetteremo di stare vicino alla squadra. Anche perchè grazie a questo nuovo presidente, ora possiamo davvero dire che abbiamo una squadra e quindi bisogna sostenerla fino alla fine”.

