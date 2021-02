Potere al Popolo in campo alle prossime comunali

di Erika Noschese

Potere al Popolo scende in campo alle prossime elezioni amministrative. Di fatti, in occasione delle prossime elezioni amministrative Pap lancia la sfida a Salerno: costruire un progetto di opposizione e lotta sociale per un nuovo modello di città. Lavoro, sanità, ambiente, economia del mare, università, Recovery Plan, servizi pubblici e lotta alle privatizzazioni, questi gli otto temi cardine del documento pubblico a partire dal quale il progetto è stato lanciato. L’idea è quella di promuovere la ricomposizione di un nuovo blocco sociale antagonista attraverso l’unità di lavoratori dipendenti, autonomi precarizzati disoccupati e studenti. “Si tratta di individuare e sostenere la città che vogliamo, la città che immaginiamo per il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno – hanno dichiarato i militanti di Potere al Popolo

