Postazione mobile di forze dell’ordine nei week end estivi al centro cittadino

di Erika Noschese

Una stazione mobile delle forze dell’ordine, in occasione dei week end estivi e una serie di iniziative mirate a reprimere il fenomeno della violenza. È quanto, in sintesi, emerso ieri dal comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo, in seguito alla maxi rissa – che ha visto coinvolti 20 minorenni – in prossimità della spiaggia di Santa Teresa. L’incontro, al quale ha partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dal vicesindaco e dal comandante della Polizia Municipale, il questore, i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il rappresentante della Polizia Provinciale – si è aperto con una panoramica di carattere generale sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia