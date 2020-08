Post sui social di Ciccio Rocco, “Ma di cosa vogliamo parlare?”

“Ma di cosa vogliamo parlare…di categorie..di magliette..di palloni… ma levatevi dai c*******…alzatevi in piedi ed applaudite…signori e signori gli ULTRAS della SALERNITANA 1919!!!”. Con questo messaggio – chiaro ed inequivocabile – postato sul proprio profilo social anche lo storico capo ultras della Curva Sud Ciccio Rocco scende idealmente in campo nella protesta che molti supporters, stanchi e delusi per gli ultimi campionati, stanno attuando contro la proprietà di Lotito e Mezzaroma.

Nell’immagine caricata a corredo del Post su Facebook la coreografia dei 10mila tifosi al seguito messa in atto nell’intervallo della gara d’esordio in massima serie del 1998 quando la Salernitana iniziò all’Olimpico contro la Roma il suo campionato di Serie A.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia