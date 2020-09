Positivo un collaboratore di Diago, sospeso “Io e Te”

di Erika Noschese

C’è anche il salernitano Santino Fiorillo, ex collaboratore del nostro quotidiano, tra gli opinionisti del programma di Rai 1 “Io e Te”, condotto da Pierluigi Diaco. Il programma è stato sospeso dopo che una collaboratrice è risultato positivo al coronavirus. Dagli addetti ai lavori nessuna replica, il conduttore Diaco ha però dichiarato di essersi sottoposto dapprima al test sierologico e poi al tampone, risultando negativo. “Non me la sento di rilasciare dichiarazioni”, ha detto Fiorillo che da Salerno ha trovato la sua strada, professionalmente parlando, in casa Rai. “Posso solo dire di essere in attesa del tampone e di rispettare la quarantena come impone il protocollo anti contagio ma sto bene”, ha poi aggiunto l’opinionista di viale Mazzini. A voler rassicurare tutti è stato proprio Pierluigi Diaco che ha dichiarato di essere risultato negativo al covid: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi”, ha infatti dichiarato il conduttore. Nella giornata di domenica, la collaboratrice del programma di Rai uno risultata positiva ha avvertito l’azienda ed è subito scattato il protocollo previsto dalla task force anti Covid dell’azienda, che prevede la sospensione della trasmissione per permettere i controlli su tutte le persone entrate in contatto con la persona positiva ed evitare ulteriori contagi. “Il mio pensiero – dice Diaco – va alla persona che è risultata positiva e alla mia squadra. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di Io e te previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai 1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”, ha poi aggiunto Diaco che sembra essere stato l’unico autorizzato a parlare mentre tutti gli altri “protagonisti”del programma hanno scelto la via del silenzio, Santino Fiorillo compreso, anche per rispetto del collega che è stato contagiato. Già in queste ore potrebbero arrivare gli esiti dei tamponi per tutte le persone che lavorano all’interno del programma “Io e te”. Solo alcuni giorni fa, il conduttore era stato al centro della polemica per un battibecco, in diretta Tv, con una sua collega proprio per la questione covid: Diaco, infatti, aveva detto di non voler più parlare del virus e che avrebbe attenzionato altri argomenti. Ironia della sorte, ora, “Io e te” si ritrova completamente travolto dal Coronavirus e, probabilmente, non potranno andare in onda neanche le ultime puntate.

