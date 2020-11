Positivo il vice sindaco di Vietri sul Mare L’Asl comunica 49 casi di Covid nelle ultime 24 ore a Salerno città

di Monica De Santis

Mentre il vice sindaco di Vietri sul Mare comunica alla cittadinanza di essere risultato positivo al Covid – 19. L’Unità di crisi della Regione Campana ha diffuso i dati dei casi positivi in provincia di Salerno nelle ultime 24 ore. Per la precisione si sono registrati, andando in ordine alfabetico 4 casi ad Agropoli, 5 ad Altavilla Silentina, 2 ad Amalfi. Ed ancora 20 casi ad Angri, 8 i positivi ad Aquara, uno ad Atena Lucana, uno ad Auletta. Altri 22 casi di Covid sono stati registrati a Battipaglia, nove a Baronissi e tre a Bellizzi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

