Positivo al test anche l’ebolitano Giordano, ha guidato l’Asl di Salerno

Nell’elenco dei positivi al test del coronavirus c’è anche Antonio Giordano, ebolitano di origini, attuale direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ma anche ex manager della Asl Salerno. Il personale della Struttura Strategica – come riporta il sito web radioalfa.fn – è stato già sottoposto a quarantena e continuerà a lavorare in modalità smart-working assicurando la continuità operativa. Il direttore generale Giordano ha, comunque, tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Sto bene e resto a casa in isolamento. Nonostante lo stop forzato continuerò a lavorare e a seguire le attività aziendali”.

