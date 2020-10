Positive le alunne dell’Alfano I, scuola chiusa

di Monica De Santis

Alla fine, quello che tutti speravano non accadesse è accaduto. E’ risultato positivo anche il secondo tampone effettuato sull’alunna della classe quinta del coreutico del Liceo Alfano I e positivo quella effettuato sulla sorella. Immediata la riorganizzazione della scuola da parte della dirigente scolastica Elisabetta Barone, che ha predisposto la chiusura della scuola per una settimana. In realtà la dirigente, così come da disposizioni ministeriali ha posto in quarantena i compagni di classe delle due ragazze colpite dal covid,. Il resto degli alunni non andrà a scuola per un semplice motivo di risistemazione della scuola. Infatti, lunedì nel liceo della zona orientale della città arriveranno i tanto desiderati banchi monoposti. I quali dovranno essere puliti e sistemati nelle varie aule. Un’operazione questa che ovviamente richiede del tempo, perchè in primis devo essere portati via banchi vecchi e poi sistemati i nuovi e visto che nel liceo diretto dalla Barone, a causa della mancanza di aule e dell’alto numero di studenti si stanno svolgendo i doppi turni di lezione, le operazioni di sistemazione potrebbero essere effettuate dal personale scolastico solo nelle ore notturne. Soluzione questa non fattibile, ecco perchè la dirigente ha predisposto la chiusura dell’istituto per questa settimana, attivando la didattica a distanza per tutte le classi. Così con la scuola completamente libera dagli alunni sarà più facile e veloce sistemare i nuovi banchi. Intanto, bisogna anche dire che altri due casi di Covid sono stati registrati anche in un altro liceo salernitano: il De Sanctis. Anche qui due alunni sono risultati positivi al tampone e la dirigente scolastica ha immediatamente messo in quarantena le due classi oltre che in isolamento in attesa di tampone ben nove docenti che hanno avuto contatti con i due casi di coronavirus.

