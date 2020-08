Positive due ragazze di Salerno rientrate da Malta

Non si arresta la catena di contagi a Salerno e provincia. Sono 4 i positivi di ieri. I primi due casi sono stati registrati a Salerno città, dove sono risultate positive al test due ragazze rientrate da un viaggio a Malta. Un altro ragazzo, anche lui rientrato da una vacanza in Spagna è risultato positivo a Campagna. Il ragazzo non ha nessun legame o collegamento con il caso riscontrato nei giorni scorsi. Mentre il quarto caso è stato registrato a Scafati. Si tratta di una donna che purtroppo è rimasta contagiata dopo essere venuta n contatto con il ragazzo, risultato anch’egli positivo, rientrato nei giorni scorsi da Malta. Quattro casi tutti legati a rientri da città estere. così come quelli registrati nei giorni scorsi. Di qui l’appello dei sindaci di tutta la provincia che chiedono maggiori controlli, ma soprattutto il rispetto della quarantena da parte di tutte queste persone che stanno rientrando nelle loro città. Invece ad Eboli, si registra un dato positivo. Infatti nessun altro caso di positivo al Covid-19 è risultato fra i 224 tamponi processati ieri dal laboratorio ella città della Piana del Sele. Resta il fatto che ieri in Campania si è registrato un boom di casi. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati ben 46 positivi. Di queste persone 5 sono provenienti dall’estero o hanno avuto contatti con precedenti casi di rientro e altri 8 casi sono derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate. Inoltre sono guarite due persone. Nel totale sono stati effettuati in tutta la regione ben 3389 tamponi. I 46 casi positivi fanno salie il numero di persone positive nella nostra regione a 5278. Le Asl di tutta la regione intanto diramano i dati dei rientri registrati sempre nella giornata di ieri -ASL NA1: 2.300 segnalazioni di rientro e 1556 telefonate di informazioni -ASL NA 2: 1.100 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni – ASL NA3: 806 segnalazioni -ASL BN: 316 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni -ASL AV: 748 segnalazioni -ASL CE: 818 segnalazioni e 601 telefonate di informazioni -ASL SA: 1.227 segnalazioni e 536 telefonate di informazioni. Dalla giornata di sabato sono stati eseguiti 2390 tamponi e 125 test sierologici.

