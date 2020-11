Positiva muore al Ruggi, medico aggredito

di Pina Ferro

Un medico dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragone” di Salerno é stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente deceduta poco dopo il suo trasferimento in ambulanza al “Ruggi”. L’anziana, da quanto si apprende, sarebbe risultata positiva al test anti-Covid effettuato al suo arrivo in ospedale. Il quadro clinico della donna è precipitato nel giro di poco, al punto da provocarne il decesso per patologie che pare già presentasse. I sanitari, quindi, hanno provveduto a comunicare la notizia ai familiari che, al loro arrivo, avrebbero voluto restare accanto al proprio caro. Ma la positività della donna non lo avrebbe reso possibile.

