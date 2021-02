Positiva la dirigente del Calcedonia

di Monica De Santis

Alla fine il plesso di via Gelmini dell’Istituto Comprensivo Calcedonia di Salerno chiude per Covid, la comunicazione urgente è arrivata nella tarda serata di ieri a firma della dirigente scolastica Mirella Amato. Una decisione che arriva dopo che ieri mattina nessuno degli alunni iscritti alla scuola si è presentato in classe. L’assenza dei bambini e dei ragazzini è stata motivata dai genitori a causa di una serie di bambini risultati positivi al Covid… Fino a domenica sera risultavano positivi due bambini in una classe seconda elementare, uno in una quinta elementare ed un bambino della scuola materna.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

