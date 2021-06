Porto, aggiudicata gara di lavoro per il ripascimento della spiaggia

Procedono i lavori al porto di Salerno. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Napoli spiegando che l’imboccatura è ancora work in progress e di sta lavorando sul molo. Nel frattempo, vanno avanti i lavori di ripascimento: nella giornata di venerdì è stata aggiudicata la gara per i balneari. “Stiamo lavorando a piazza della Libertà. C’è una speranza di futuro importante, una voglia di rimboccarsi le maniche e andare avanti, con fiducia e ottimismo – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli – C’è stata una gelata, il Covid ci ha bloccato per un anno e mezzo, ora abbiamo ripreso pienamente il nostro ritmo anche per aspetti afferenti al turismo che, in qualche modo, segnano in positivo e spero che, nell’arco di questi mesi, tutto questo possa andare avanti e portare risultati positivi”.

