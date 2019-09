Porti: Taranto,da Consiglio Stato via libera lavori banchina a Rainone

Con due provvedimenti pubblicati nei giorni scorsi, una ordinanza del Tar Lecce e un decreto della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, e’ stato dato il via libera alla sottoscrizione del contratto per l’esecuzione dei lavori per l’allargamento della banchina di levante del Porto di Taranto. Lo rende noto l’avvocato Luigi Quinto, che ha assistito la societa’ aggiudicataria Salerno RCM Costruzioni. Sono stati respinti i ricorsi proposti da due ditte escluse dalla gara, l’impresa Doronzo Infrastrutture di Barletta e la Cantieri Costruzioni Cemento di Venezia, che avevano contestato l’operato della commissione rivendicando il diritto ad essere riammesse in gara e ad aggiudicarsi i lavori. Un primo ricorso era gia’ stato respinto nel merito dal Tar lo scorso mese di maggio. Un nuovo ricorso e’ stato proposto di recente per contestare l’aggiudicazione definitiva ed inibire la stipula del contratto. In conseguenza dei pronunciamenti del giudice, e’ stato firmato il contratto, che fissa al luglio 2020 il termine per il completamento delle opere. Si tratta di lavori di importanza strategica per il rilancio del polo portuale di Taranto, di importo di 20 milioni di euro, che prevedono l’allargamento e l’adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e della calata 1 del Porto al fine di incrementare le attivita’ connesse sia al traffico passeggeri che a quello commerciale.

