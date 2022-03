“Portare Viktoria Ladchenko a Eboli insieme a sua madre”

Sono ore di apprensione per i cittadini ebolitani per ciò che sta accadendo a Kherson, città dell’Ucraina in cui attualmente si trova Viktoria Ladchenko, moglie dell’ebolitano Marco Voza. La signora Viktoria si è recata la scorsa settimana a Kherson per raggiungere sua madre, da tempo ammalata di tumore. Poi, le bombe e l’invasione dell’esercito russo, che ha conquistato la città, le hanno impedito di tornare in Italia. E da quel momento è inizia l’agoscia e la paura per Voza e tutti gli ebolitani «Oggi numerosi concittadini mi hanno segnalato l’appello struggente della signora Viktoria e quindi mi sono immediatamente attivato – dichiara l’onorevole Adelizzi-. Pur non essendo in possesso della cittadinanza italiana la donna è sposata con un nostro connazionale, insieme al quale risiede a Eboli, e i suoi figli – che possono contare sulla mia totale vicinanza – aspettano con ansia il suo ritorno. Sono in costante contatto con la Farnesina per cercare una soluzione che possa agevolare il rientro di Viktoria e di sua madre in Italia. Se c’è un modo, se c’è una strada, la troveremo» assicura il parlamentare pentastellato.

