Portami con te, contro l’abbandono degli animali

E’ stata inaugurata l’iniziativa “Portami con Te” promossa dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane. Anche la sezione salernitana, rappresentata dalla coinvolgente Emanuela Cataldo, prende parte al progetto di tutela degli animali oltre che di prevenzione all’abbandono degli amici a quattro zampe. Quest’ultima è da considerarsi una violenza di massa silenziosa e sempre più numerosa. Sembra infatti che già dal mese di maggio, l’LNDC abbia registrato dozzine di segnalazioni di cani randagi e rifiutati dai padroni assorbiti dai preparativi per la villeggiatura estiva.

Quali ultime notizie dall’LNDC di Salerno?

“Siamo di fronte ad un fenomeno che ha bisogno di essere attenzionato. Rintracciati gli animali incustoditi, compresi anche i gatti sarà necessario prendere dei provvedimenti autorevoli. Tutta la nostra comunità è già concentrata sull’improvviso soprassalto di animali abbandonati. Le vacanze estive, com’è noto ai più, sono sempre state una scusa illegittima per disperdere i propri cani. Si tratta di una consuetudine che ha origine molto spesso nell’inettitudine a padroneggiare la presenza di un cane “tra i piedi”. Nonostante sia da poco iniziata l’estate, già sono stati segnalati numerosi cani abbandonati, apparsi all’improvviso, oltre a numerose cessioni di proprietà.

Da maggio la Lega del Cane di Salerno ha registrato un numero inconsueto di avvisi per segnalare la presenza di cani senza padrone oltre alle domande di ricollocazione dei cani sconvenienti nel nucleo familiare.”

Tra tutte, quale potrebbe essere una possibile soluzione al problema?

“La prima metà del 2022 ha riportato dei risultati senza precedenti, creando un vero disservizio canino a causa del diffuso fenomeno dell’abbandono. La dedizione e l’impegno della nostra associazione promuove in primo luogo l’adozione dei cuccioli per mantenere basso l’indice di cani al canile della città. Anche se, queste provocazioni non fanno che intensificarsi nonostante i padroni siano stati avvisati della presenza di apposite sanzioni che puniscono l’abbandono dei propri cani. I mesi caldi sono quelli maggiormente a rischio. Inoltre, l’associazione riscontra grosse difficoltà a proporre le adozioni tra giugno, luglio e agosto.”

Come si può riassumere il disegno futuro della Lega Nazionale per la Difesa del Cane?

Tra i nostri propositi al centro è posizionata la diffusione di una cultura animalista, che riesca a rendere partecipi le persone. Creando una coscienza di questo tipo, i cittadini saranno pronti a denunciare le situazioni di criticità. Sebbene ci siano molteplici emergenze, le tante campagne dell’LNDC stimolano alla sensibilizzazione partecipe ed empatica verso gli animali. L’imperativo nei prossimi mesi sarà mantenere alto il numero delle adozioni e continuare la propaganda a favore della microchippatura (in altre parole, l’applicazione di un chip contente i dati di riconoscimento) e sterilizzazione. Queste ultime sono progetti ambiziosi strettamente correlati alla più chiacchierata piaga dell’abbandono. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane non va mai in vacanza. Per fortuna un team di volontari instancabili assistito dalla competenza del nostro legale riesce davvero a fare la differenza. Nel frattempo, ricordiamo ai lettori di segnalare prontamente: abbandoni, maltrattamenti e cucciolate indifese. Il vostro aiuto può essere prezioso.”

