Pontecagnano, esplosione in cantiere navale: due feriti

Tragedia sfiorata questa mattina in un cantiere navale di Pontecagnano Faiano. Per cause ancora da accertare, infatti, si è verificata una esplosione. Due le persone ferite che hanno riportato ustioni sul 60% del corpo. Sul posto sono giunte un’ambulanza medicalizzata della Croce Bianca, la Vopi e le squadre dei Vigili del Fuoco.

