Pontecagnano, bimbo inglese azzannato da rottweiller

Attimi di panico, questo pomeriggio a Pontecagnano Faiano. Sulla litoranea Magazzeno, un bimbo di soli 8 anni, di nazionalità inglese, è stato improvvisamente azzannato da un rottweiler che si è scagliato contro il bambino, in vacanza nel salernitano con la famiglia che alloggiava in via Lago Trasimeno. Il cane di razza ha azzannato il bambino agli arti inferiore e ai genitori, davanti agli occhi della madre e del padre.. Secondo quanto riferito dai sanitari del VoPi e dai medici del Saut intervenuti in soccorso, il morso dell’animale avrebbe strappato tessuti dal corpo e dagli stessi genitali. Trasportato d’urgenza all’Ospedale “Ruggi” di Salerno, il piccolo è stato ricoverato in chirurgia pediatrica dove è stato sottoposto ad un delicato intervento ed ora è in prognosi riservata. Il cane sarebbe un randagio ma non si esclude che potesse avere un padrone nella zona. Sull’episodio sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

