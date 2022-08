Politiche, Iervolino smentisce: “voglio essere solo benvoluto dalla città”

di Erika Noschese

“Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato”. Sono passate poche ore da quando è stato divulgato il nome del presidente della us Salernitana 1919 tra i possibile candidati alla prossima competizione elettorale ed arriva già la smentita. “Io mi candido solo ad essere il più benvoluto Presidente della U.S.Salernitana 1919 – ha detto ancora Iervolino – questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione. Macte Animo”. Il nome di Iervolino era emerso tra i candidati in quota Forza Italia: il presidente, infatti, da tempo è molto vicino al Cav Berlusconi.

