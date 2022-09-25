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Politiche, dati votanti comune per comune al Senato
VOTANTI
Provincia: SALERNO
|SALERNO
|134 su 158
|56,51
|70,98
|ACERNO
|53,49
|69,14
|AGROPOLI
|0
|0
|ALBANELLA
|0
|0
|ALFANO
|57,66
|65,55
|ALTAVILLA SILENTINA
|56,16
|71,22
|AMALFI
|50,01
|69,18
|ANGRI
|0
|0
|AQUARA
|52,40
|67,19
|ASCEA
|51,07
|65,32
|ATENA LUCANA
|57,53
|70,60
|ATRANI
|52,51
|70,06
|AULETTA
|60,49
|73,03
|BARONISSI
|0
|0
|BATTIPAGLIA
|0
|0
|BELLIZZI
|58,10
|74,88
|BELLOSGUARDO
|59,72
|66,89
|BRACIGLIANO
|0
|0
|BUCCINO
|54,99
|73,60
|BUONABITACOLO
|54,17
|65,53
|CAGGIANO
|57,77
|72,42
|CALVANICO
|61,20
|76,00
|CAMEROTA
|53,38
|64,83
|CAMPAGNA
|56,74
|71,67
|CAMPORA
|60,60
|66,28
|CANNALONGA
|57,25
|70,71
|CAPACCIO PAESTUM
|0
|0
|CASAL VELINO
|53,01
|67,06
|CASALBUONO
|54,04
|67,52
|CASALETTO SPARTANO
|54,00
|65,64
|CASELLE IN PITTARI
|58,53
|72,27
|CASTEL SAN GIORGIO
|63,79
|77,52
|CASTEL SAN LORENZO
|47,28
|66,56
|CASTELCIVITA
|46,50
|59,90
|CASTELLABATE
|58,78
|73,24
|CASTELNUOVO CILENTO
|51,31
|71,05
|CASTELNUOVO DI CONZA
|46,43
|57,29
|CASTIGLIONE DEL GENOVESI
|60,59
|75,73
|CAVA DE’ TIRRENI
|0
|0
|CELLE DI BULGHERIA
|59,84
|67,41
|CENTOLA
|57,53
|68,01
|CERASO
|61,74
|71,58
|CETARA
|57,69
|71,52
|CICERALE
|52,74
|68,61
|COLLIANO
|45,21
|64,25
|CONCA DEI MARINI
|48,36
|71,81
|CONTRONE
|59,02
|65,01
|CONTURSI TERME
|60,39
|72,08
|CORBARA
|60,68
|73,71
|CORLETO MONFORTE
|68,58
|66,51
|CUCCARO VETERE
|67,47
|76,87
|EBOLI
|54,23
|69,93
|FELITTO
|0
|0
|FISCIANO
|61,35
|76,27
|FURORE
|57,14
|69,98
|FUTANI
|55,23
|62,72
|GIFFONI SEI CASALI
|58,56
|71,92
|GIFFONI VALLE PIANA
|0
|0
|GIOI
|52,66
|62,32
|GIUNGANO
|57,88
|70,75
|ISPANI
|64,31
|72,73
|LAUREANA CILENTO
|52,12
|69,94
|LAURINO
|55,00
|65,54
|LAURITO
|51,57
|68,86
|LAVIANO
|44,52
|65,84
|LUSTRA
|49,63
|67,23
|MAGLIANO VETERE
|53,06
|69,94
|MAIORI
|49,24
|69,34
|MERCATO SAN SEVERINO
|0
|0
|MINORI
|61,11
|75,30
|MOIO DELLA CIVITELLA
|62,56
|71,73
|MONTANO ANTILIA
|48,28
|63,50
|MONTE SAN GIACOMO
|65,27
|71,13
|MONTECORICE
|55,31
|69,40
|MONTECORVINO PUGLIANO
|0
|0
|MONTECORVINO ROVELLA
|0
|0
|MONTEFORTE CILENTO
|51,04
|61,98
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|52,45
|67,28
|MORIGERATI
|52,81
|60,91
|NOCERA INFERIORE
|0
|0
|NOCERA SUPERIORE
|58,65
|73,66
|NOVI VELIA
|61,29
|72,46
|OGLIASTRO CILENTO
|59,84
|72,27
|OLEVANO SUL TUSCIANO
|55,14
|70,43
|OLIVETO CITRA
|54,69
|66,25
|OMIGNANO
|53,48
|70,28
|ORRIA
|49,07
|64,64
|OTTATI
|55,56
|62,24
|PADULA
|54,62
|68,38
|PAGANI
|0
|0
|PALOMONTE
|53,27
|77,64
|PELLEZZANO
|61,99
|74,28
|PERDIFUMO
|55,95
|72,54
|PERITO
|50,64
|64,71
|PERTOSA
|54,48
|69,64
|PETINA
|60,96
|73,93
|PIAGGINE
|54,17
|67,40
|PISCIOTTA
|53,06
|66,96
|POLLA
|0
|0
|POLLICA
|54,87
|64,92
|PONTECAGNANO FAIANO
|58,42
|72,75
|POSITANO
|49,53
|72,22
|POSTIGLIONE
|50,00
|63,72
|PRAIANO
|48,56
|70,77
|PRIGNANO CILENTO
|53,95
|70,67
|RAVELLO
|44,82
|67,48
|RICIGLIANO
|0
|0
|ROCCADASPIDE
|54,84
|69,81
|ROCCAGLORIOSA
|65,46
|64,17
|ROCCAPIEMONTE
|0
|0
|ROFRANO
|45,42
|59,82
|ROMAGNANO AL MONTE
|65,18
|67,50
|ROSCIGNO
|60,66
|61,47
|RUTINO
|61,60
|76,42
|SACCO
|0
|0
|SALA CONSILINA
|57,04
|71,39
|SALENTO
|58,98
|72,37
|SALERNO
|0
|0
|SALVITELLE
|59,58
|69,04
|SAN CIPRIANO PICENTINO
|66,09
|76,73
|SAN GIOVANNI A PIRO
|60,39
|69,29
|SAN GREGORIO MAGNO
|54,74
|73,21
|SAN MANGO PIEMONTE
|0
|0
|SAN MARZANO SUL SARNO
|53,70
|73,05
|SAN MAURO CILENTO
|57,36
|66,86
|SAN MAURO LA BRUCA
|57,41
|65,27
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|61,54
|73,65
|SAN RUFO
|51,50
|67,02
|SAN VALENTINO TORIO
|0
|0
|SANT’ANGELO A FASANELLA
|52,71
|59,96
|SANT’ARSENIO
|62,35
|73,32
|SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
|61,54
|77,61
|SANTA MARINA
|62,86
|68,72
|SANTOMENNA
|51,90
|60,97
|SANZA
|56,95
|69,51
|SAPRI
|58,11
|68,49
|SARNO
|54,20
|68,95
|SASSANO
|0
|0
|SCAFATI
|0
|0
|SCALA
|49,16
|69,79
|SERRAMEZZANA
|60,26
|64,05
|SERRE
|51,41
|69,04
|SESSA CILENTO
|59,49
|71,77
|SIANO
|61,25
|76,45
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|57,33
|73,66
|STELLA CILENTO
|61,55
|70,57
|STIO
|60,15
|60,72
|TEGGIANO
|54,95
|68,15
|TORCHIARA
|58,66
|80,60
|TORRACA
|58,42
|75,16
|TORRE ORSAIA
|51,35
|71,15
|TORTORELLA
|52,72
|63,88
|TRAMONTI
|47,99
|70,19
|TRENTINARA
|50,56
|64,93
|VALLE DELL’ANGELO
|72,46
|76,26
|VALLO DELLA LUCANIA
|61,05
|73,93
|VALVA
|56,28
|70,94
|VIBONATI
|55,91
|67,10
|VIETRI SUL MARE
|56,14
|70,86