Poker al Cittadella, la Salernitana rivede i play-off

Come l’anno scorsola Salernitana rifila 4 reti al Cittadella conquistando 3 punti che la rilanciano in zona play off dopo il ko subito ad Ascoli. Partita perfetta per gli uomini di Ventura che con caparbietà e grinta hanno la meglio contro un avversario ostico ottenendo la decima vittoria conquistata tra le mura amiche che conferma l’Arechi il fortino granata. Prima doppietta tra i professionisti di Lombardi, rigore parato di Micai e tante emozioni a suggellare un’ottima prestazione.

