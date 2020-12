Pizza solidale, l’iniziativa di Antonio Sbarra per omaggiare gli eroi nella lotta al Covid

Una pizza solidale ma dedicata a chi è in prima linea in questa lunga emergenza dettata dal covid. Un pensiero a chi ogni giorno guarda negli occhi il nemico invisibile e lotta con le proprie forze, a volte molto esigue, per il bene della collettività. Antonio Sbarra un giovane pizzaiolo nocerino titolare della pizzeria N’dò Sbarr di Nocera Inferiore (Rione Casolla) il 24 e il 31 dicembre donerà pizze a portafoglio a tutto il personale medico infermieri e paramedico presso il presidio ospedaliero Umberto I e ai vari reparti covid19.

