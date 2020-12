Pippo Pelo dona ghirlanda a paziente

di Erika Noschese

Ricoverata al Covid hospital del Da Procida era impossibilitata a partecipare all’iniziativa lanciata da Pippo Pelo “Illuminiamo Salerno”. Così, un semplice post pubblicato sul gruppo facebook dell’iniziativa si trasforma, come per magia, in un meraviglioso dono. Pippo Pelo, ieri sera, non ha solo illuminato la città di Salerno ma ha acceso una luce di speranza anche nel cuore di chi sta combattendo contro il Coronavirus, costretto in un centro Covid in attesa di negativizzarsi. A raccontare il grande cuore del conduttore radiofonico è Carmelina Fortunato, ricoverata al Da Procida.

