Pietro Costabile: “Offrire a noi giovani gli spazi necessari per ripartire insieme”

Un banchetto informativo per illustrare i punti principali del programma elettorale. Forza Italia giovani è ufficialmente in campo a sostegno dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, a sostegno della coalizione di centrodestra. L’iniziativa è stata lanciata da Pietro Costabile, coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Salerno. “Il nostro impegno è sostenere i nostri dirigenti, candidati ed eletti all’interno di Forza Italia, adesso guidati dall’Onorevole Fulvio Martusciello, nuovo coordinatore regionale, che ha saputo imprimere un nuovo e positivo corso alla nostra attività politica”, ha dichiarato Costabile.

“Dopo un periodo non facile per Forza Italia Salerno, fortunatamente ormai volto al termine, questa sfida elettorale rappresenta un’occasione di riorganizzazione che noi giovani abbracciamo con grande entusiasmo: tra noi forzisti salernitani c’è fermento e siamo stati onorati nell’ottenere a Salerno le importanti candidature del nostro Coordinatore Nazionale, il Presidente Antonio Tajani, nonché dell’Onorevole Marta Fascina. Allo stesso tempo, segno del coinvolgimento di importanti parti della società civile, è candidato nel nostro collegio plurinominale l’avvocato Tullio Ferrante, ed infine un’importante consigliera comunale di Scafati, Teresa Formisano. Rammento, oltre perché nostro concittadino anche per l’affetto e la stima che ci legano, l’eminente candidatura dell’Onorevole Guido Milanese nel collegio plurinominale Campania 1. Infine, nei collegi uninominali, sosterremo i candidati dei nostri alleati Maria Immacolata Vietri, Giuseppe Bicchielli e Attilio Pierro, nonché il Senatore Antonio Iannone“.

Da giovane salernitano quali le priorità al centro dell’agenda politica?

“Uno dei doveri dei giovani è occuparsi della “Cosa Pubblica”, per dirlo alla maniera dei romani: potremmo macchiarci della colpa di essere distratti, mentre attorno a noi questo immenso patrimonio che è la provincia di Salerno e la regione Campania viene trascurato, maltrattato, vilipeso all’occhio del mondo. Nel nostro piccolo domani, venerdì 2 settembre 2022, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, il nostro coordinamento provinciale sarà impegnato nell’allestire un gazebo informativo in via Lungomare Trieste, incrocio con via Velia, sulle tematiche riguardanti le prossime elezioni. Il nostro impegno è sostenere i nostri dirigenti, candidati ed eletti all’interno di Forza Italia, adesso guidati dall’Onorevole Fulvio Martusciello, nuovo coordinatore regionale, che ha saputo imprimere un nuovo e positivo corso alla nostra attività politica. A lui, personalmente e a nome del coordinamento che rappresento, rinnovo i miei ringraziamenti per il costante sostegno che ci riserva”.

Oggi il capoluogo di provincia soffre per la mancanza di impianti sportivi così come di spazi di aggregazione. Da dove bisognerebbe ripartire secondo te?

“Sono da sempre convinto che l’Università degli Studi di Salerno potrebbe ovviare all’assenza di spazi di aggregazione dislocando all’interno del capoluogo degli spazi dedicati agli studenti che qui vivono, o come fuori sede o come cittadini: un centro polivalente, con una biblioteca e delle sale studio, una sala convegni e degli uffici di segreteria a disposizione della città di Salerno potrebbero rendere più vicina la nostra università, ubicata a Fisciano, ai miei giovani concittadini. Uno spazio utile sarebbe individuabile nel complesso dell’ex Palazzo di Giustizia in Corso Vittorio Emanuele e Corso Giuseppe Garibaldi, sempre che la storica struttura non sia interessata dall’ennesima cessione in favore dell’edilizia privata: nulla da dire contro chi costruisce abitazioni in questa città, ma nel centro cittadino urge anche individuare uno spazio che sia dedicato ai giovani, alla loro creatività, al loro futuro. Quanto agli impianti sportivi, sarò sintetico: la questione palazzetto dello sport subisce sempre nuovi ritardi, se un’opera tanto impegnativa è fuori dalla portata del nostro comune si inizi comunque a manutenzionare e potenziare i piccoli impianti già esistenti su tutto il territorio salernitano, che versano in condizioni a dir poco imbarazzanti”.

Quali sono i temi cari al coordinamento giovani e che vorrebbe segnalare ai parlamentari eletti?

“I parlamentari chiamati a rappresentare il nostro elettorato in provincia di Salerno potrebbero anzitutto portare avanti progetti di formazione e di sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile, insistere con il potenziamento della viabilità provinciale e regionale che inficia enormemente il ritorno dei giovani nei propri luoghi d’origine, favorire lo sviluppo di migliori sistemi di tutela e promozione delle grandi tradizioni artigianali che ci hanno resi celebri in tutto il mondo: porto l’esempio della Ceramica Vietrese, luogo d’origine della mia famiglia, della mozzarella nella Piana del Sele, dei frutti straordinari delle campagne del Cilento e della Costiera Amalfitana, del pomodoro dell’Agro Nocerino Sarnese e di tutta la produzione tanto invidiata all’estero che, se ben sfruttata, offrirebbe ai nostri cittadini occasioni di emergere e molti, molti posti di lavoro. Veicolare un turismo proficuo per la nostra terra, fatto di storia e paesaggi mozzafiato, e non il becero via vai di pullman per una luminaria natalizia ormai stantia”.

Secondo te oggi si può parlare di Salerno e della Campania come di una città e una regione a misura di giovane?

“Il territorio salernitano è, mi consenta il termine, desertificato dalla quasi totale assenza di giovani professionisti e imprenditori, nonché di un gran numero di giovani volenterosi che, per lavorare e per costruirsi una vita ed una carriera, sono stati costretti ad affrontare gli studi o ad affacciarsi al mondo del lavoro lontano dalla propria terra. Manca, nella nostra provincia così come nella nostra intera regione, una visione prospettica in favore del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità, simbolo dell’Italia nel mondo, fatta di tante eccellenze che testimoniano la nostra capacità di riuscire e di celebrare questo paese da cui troppo spesso siamo costretti ad allontanarci. La politica per i giovani salernitani dovrebbe rendere fertile questo deserto, un compito arduo che tuttavia sono convinto che Forza Italia saprebbe svolgere con competenza e dedizione“.

Appello al voto: perché sostenere Forza Italia?

“Forza Italia è una realtà politica unica nel panorama italiano, che incarna i grandi valori del liberalismo, della moderazione, dell’europeismo, del cristianesimo, del garantismo e dell’atlantismo: attorno a questi concetti cresce il nostro impegno politico, che grazie al Presidente Berlusconi da oltre 28 anni ci permette di rappresentare un’importante fetta dell’elettorato italiano, fatta di giovani che si danno da fare, donne, professionisti, imprenditori, pensionati, un popolo che ogni giorno con sacrificio va avanti e rende grande questo paese. E’ questo elettorato che ci rende orgogliosi di tutto l’impegno che potremo profondere nella campagna elettorale”.

Quale impegno chiede ai parlamentari che saranno eletti?

“Presenza sul territorio, dialogo con gli attivisti e i sostenitori del partito, impegno nel difendere i valori per i quali li abbiamo sostenuti e li supporteremo sempre. Saranno loro l’esempio con il quale noi potremo crescere e maturare in Forza Italia Giovani!”.

