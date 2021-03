Piero De Luca: “Auguri di buon lavoro al neo Segretario Enrico Letta”

Così su Twitter Piero De Luca capogruppo Dem in Commissione Politiche Europee alla Camera.

“A tutti noi il compito di rilanciare la nostra azione politica e rigenerare il Pd con coraggio ed ambizione. Difendiamo in Italia e in Europa i valori progressisti-conclude il deputato Dem-con metodo riformista e scelte radicali”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia